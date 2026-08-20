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giovedì 20 agosto 2026

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Max Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale il rinnovo

Max Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale il rinnovo
Max Verstappen, Spa-Francorchamps, Belgio, 16 luglio 2026 (AP Photo/Omar Havana)
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Il pilota olandese ha prolungato il suo contratto fino al 2030

La Red Bull Racing annuncia che Max Verstappen ha prolungato il suo contratto con il team di Formula 1 fino al 2030. “Avere Max che continua a lavorare con noi e poter contare sul miglior pilota in griglia è una notizia fantastica per tutti in Red Bull, Oracle Red Bull Racing, così come per la Formula 1 e il motorsport in generale”, ha affermato il team principal Laurent Mekies.

“La decisione di proseguire il nostro percorso insieme si fonda sulla fiducia che Max e il Team hanno costruito nel corso degli anni, nonché sulla fiducia che Max ripone nelle nostre persone, nella nostra cultura e nella nostra visione per il futuro”, ha aggiunto. “Forgiato attraverso successi in campionato, intense battaglie e momenti difficili, questo rapporto si è rafforzato sempre di più, diventando una delle più grandi storie di successo della Formula 1. Ma non abbiamo ancora finito. Ci sono altre gare da vincere, altri traguardi da raggiungere e altra storia da scrivere. Insieme, continuiamo ad alzare l’asticella con la stessa determinazione che ci ha portato al vertice di questo sport e con una fiducia ancora maggiore in ciò che possiamo realizzare”, ha concluso. 

I numeri di Verstappen

  • 244 Gp disputati
  • 71 Gp vinti
  • 131 podi
  • 48 pole positions
  • 3553.5 punti in carriera
  • 4 volte campione del mondo di F1
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