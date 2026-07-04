Formula 1, Gp Gran Bretagna 2026: pole Antonelli davanti alle Ferrari

Al Gp di Gran Bretagna 2026 Kimi Antonelli partirà in pole position. Il pilota italiano della Mercedes, leader del Mondiale e vincitore oggi pomeriggio della sprint race, è stato il più veloce in qualifica con il tempo di 1’28″111, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc (+0.175) e Lewis Hamilton (+0.347).

Quarta piazza per l’altra Mercedes di George Russell, a 370 millesimi dal compagno di box. Seguono la Red Bull di Isack Hadjar e la McLaren di Lando Norris, rispettivamente quinto e sesto. Settimo Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren), settimo e ottavo, mentre completano la top ten le Racing Bull di Lindblad e Lawson.

Antonelli: “Ero un po’ stressato, ultimo giro mi è venuto tutto bene”

“Ero un po’ stressato, non mi piace uscire per primo nell’ultimo tentativo. L’ultimo giro è stato molto preciso, mi è venuto tutto bene, ho messo tutto insieme. Portare a casa la pole è molto soddisfacente“. Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli dopo la pole position conquistata nel Gp di Gran Bretagna di Formula 1. “Abbiamo lavorato per aggirare un po’ i problemi e abbiamo trovato un buon assetto – ha aggiunto – Non sarà semplice avere due Ferrari dietro che sicuramente collaboreranno, il loro passo è buono però anche il nostro era forte nella gara sprint. Speriamo di poterlo mantenere domani”.

Leclerc: “Soddisfatto, ho ritrovato feeling”

“Sono soddisfatto, sono reduce da alcune gare non facili dove il feeling non c’era e faticavamo a mettere tutto insieme. E’ bello esser tornati e aver ritrovato il feeling, oggi è la prima volta in cui l’ho ritrovato pienamente e questo è positivo. È un buon passo nella giusta direzione”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna di Formula 1. “Chiaramente mi sarebbe piaciuto essere in pole ma Kimi ha fatto un giro incredibile e se lo merita”, ha aggiunto.

Hamilton: “Non avevo passo di Antonelli e Leclerc, lavoreremo su strategia”

Lewis Hamilton (AP Photo/Darko Bandic)

“È un terzo posto ma sono contento di essere qui, loro due hanno fatto un lavoro grandioso oggi. Charles ha fatto grandi miglioramenti, oggi non avevo il passo purtroppo. Le Mercedes sono davanti ma credo che stiamo colmando un po’ il divario, il fatto che Charles sia così in alto è grandioso per il team”. Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna di Formula 1 alle spalle di Antonelli e Leclerc. “È bello essere qui davanti, non so se potremo prendere Kimi o metterlo in difficoltà però speriamo di poter lavorare di strategia e giocare di squadra per ribaltare la loro superiorità”, ha aggiunto il britannico.