Lampedusa, Mantovano: "Il Papa non si commenta, si ascolta"

“Il Papa ovviamente non si commenta, si ascolta. E si ascolta avendo, insieme alle sue parole, memoria di quello che era Lampedusa 3 anni fa. Ricordo che l’attenzione dell’Europa fu attirata qui proprio da Giorgia Meloni quando accompagnò sull’isola, nel settembre 2023, la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Certamente oggi l’attenzione dell’Europa, che pure il Papa ha richiamato con forza, è maggiore a quella di 3 anni fa”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a margine della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. “Anche i numeri sono completamente diversi: al 4 luglio del 2023 sulle coste italiane erano sbarcati 66 mila migranti mentre oggi sono poco più di 14mila: questa quantità in meno significa tante morti in meno, tante sofferenze in meno, anche grazie al lavoro che si fa nei paesi di origine, per esempio col Piano Mattei. Ed è incomparabilmente diversa la situazione dell’hotspot, che oggi è una realtà di accoglienza decorosa e all’epoca era qualcosa di incivile e indegno”, aggiunge Mantovano, per il quale “il sistema può certamente funzionare meglio: l’obiettivo è che ci sia la concreta tutela del diritto a non emigrare e che ci sia lo sforzo non soltanto dell’Italia ma di tutte le nazioni europee per stroncare il traffico di essere umani che continua a causare morti e sofferenze”.