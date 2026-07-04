Tour de France 2026, cronosquadre a Barcellona: Vingegaard prima maglia gialla

Jonas Vingegaard è la prima maglia gialla del Tour de France 2026. La Visma Lease a Bike ha vinto la cronosquadre di Barcellona, prova contro il tempo di 19 km che ha aperto il Tour de France.

È stato infatti Jonas Vingegaard il più veloce sulle strade della città catalana, prendendosi la prima maglia gialla. Alle sue spalle si è piazzato Filippo Ganna, in rappresentanza della Ineos Netcompany, secondo a sette secondi dal danese. Insegue la Uae Team Emirates: Tadej Pogacar ha tagliato il traguardo terzo, a undici secondi dal vincitore. Domani è in programma la seconda frazione, sempre in terra spagnola, con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona, sulla salita del Montjuic.

Vingegaard: “È la partenza perfetta, non potevo sognare di meglio”

“Il Tour è lungo però questa è la partenza perfetta. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccezionale. Erano così forti, non ho dovuto fare molto mi hanno portato fino all’arrivo. E’ bello prendere la maglia gialla dopo un po’ di anni senza averla”. Così Jonas Vingegaard, prima maglia gialla del Tour de France al termine della cronosquadre di Barcellona vinta dal Team Visma Lease a Bike. “Volevamo questa tappa, è la corsa più importante al mondo, è una bellissima vittoria per tutti noi, in sette si sono sacrificati per me oggi – ha aggiunto il danese, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia – Non so quante altre volte indosserò la maglia gialla, però oggi è speciale e devo ringraziare i miei compagni di squadra”. “Io sono qui per fare il meglio possibile in classifica e vincere il Tour, però la strada è lunghissima. Abbiamo un piccolo vantaggio, non potevo sognare una partenza migliore”, ha concluso Vingegaard.