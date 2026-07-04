Ultimo a Tor Vergata, i fan attendono il cantautore: "Siamo pronti"

In molti sono già sul luogo dell’evento a Tor Vergata per il concerto dei record di Ultimo a Roma. 250 mila persone attese per il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana. Impressionante la macchina organizzativa che sta dietro al concerto. Parallelamente al piano della mobilità, è stato predisposto un articolato sistema di servizi per accogliere le centinaia di migliaia di spettatori attesi. L’Area Evento ospiterà 46 punti ristoro, 48 food truck. oltre 1 chilometro di banchi dedicati alla distribuzione di cibo e bevande e 170 addetti alla vendita mobile. Dislocati numerosi punti acqua gratuiti, garantiti da un bacino di oltre 20 cisterne, dalle quali il pubblico potrà riempire la propria borraccia o bottiglietta nel corso della giornata, oltre a 2.000 bagni chimici, distribuiti tra l’area concerto e i percorsi di accesso.