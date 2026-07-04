Gp Gran Bretagna 2026, Antonelli vince la gara sprint

Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gp di Gran Bretagna 2026 di Formula 1 e rinforza il primato in classifica iridata salendo a +43 sul compagno di squadra George Russell, quarto al traguardo.

Il giovane pilota della Mercedes ha superato a metà gara Lewis Hamilton, scattato dalla pole position e capace di rimanere in testa dopo la partenza, per poi involarsi verso la vittoria davanti al ferrarista e alla McLaren di Lando Norris, che completa il podio con il terzo posto. Quinta piazza per l’altra rossa di Charles Leclerc, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra McLaren di Oscar Piastri in una corsa ricca di sorpassi soprattutto nei primi giri. I piloti torneranno in pista a Silverstone per le qualifiche in programma alle 17 in vista della gara di domenica.

Antonelli: “Battaglia divertente, ho spinto al massimo”

“E’ stata una battaglia divertente con Lewis (Hamilton, ndr). Abbiamo spinto al massimo, quando sono entrato in overtake mode sapevo poi che sarebbe arrivata una opportunità. Dopo il sorpasso ho cercato di trovare il mio ritmo e di portare la gara a casa”, ha detto Antonelli al termine della sprint. “Abbiamo un bello slancio, stiamo facendo un gran lavoro insieme al team ma ovviamente non possiamo abbassare la guardia – ha aggiunto il leader del mondiale – Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile, così come Red Bull e McLaren. Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella e portare a casa prestazioni”.

La classifica della sprint