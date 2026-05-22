Hamilton giura amore alla Ferrari: “Non mi ritiro, spero di restare a lungo”

Lewis Hamilton giura amore alla Ferrari e allontana le voci sul suo addio alla Rossa. “Ho ancora un anno e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi cinque anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo“, ha detto ieri il pilota britannico alla vigilia del weekend del Gp del Canada di Formula 1, quarta tappa del Mondiale.

Hamilton: “Saremo al livello di McLaren e Red Bull”

“Adoro venire qui, ci sarà anche mia madre per godersi un’atmosfera che qui è unica. La pista è una delle miglior al mondo e qui ho vissuto grandi momenti. Per me e la Ferrari spero in un weekend migliore, abbiamo appreso molto soprattutto dall’ultima gara. Il team ha lavorato sodo e lo ringrazio”, ha detto ancora Hamilton in vista della gara. “Penso che si possa estrarre ancora molto dalla macchina, e qui può succedere di tutto. Con l’aggiornamento portato a Miami? Penso che più o meno saremo al livello di McLaren e Red Bull che sono cresciute. Mercedes, però, porterà un grande aggiornamento”.

“La presenza di mia mamma? E’ da un po’ che volevo viaggiasse per vedere posti come il Canada. Ma ha sempre tirato fuori delle scuse. Ma stavolta me l’aveva promesso e lei stessa è stata contenta di venire con me. Ci siamo divertiti molto, è la mia migliore amica e sono felice che sia qui“, ha aggiunto il sette volte campione del mondo di F1.