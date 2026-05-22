Home > Salute > Farmaci > Recordati e l’Opa di Cvc e Gbl da 10,7 mld di euro

Novità per la farmaceutica tricolore. Cvc Fund Ix e Groupe Bruxelles Lambert hanno lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Recordati finalizzata al delisting da Euronext Milan, tramite Respighi BidCo SpA, veicolo costituito appositamente dalle due realtà per l’operazione. Lo riferisce una nota di Recordati.

Il corrispettivo previsto è pari a 51,29 euro per azione portata in adesione. Considerando il dividendo 2025, il valore complessivo equivale a 52,00 euro per azione. L’offerta riguarda complessivamente fino a 209.125.156 azioni, pari al 100% del capitale sociale, per un’offerta complessiva del valore di 10,726 miliardi di euro.

Oggi Recordati – fondata nel 1926 – è un gruppo farmaceutico internazionale presente in oltre 150 Paesi, quotato alla Borsa italiana, con più di 4.700 dipendenti. Rossini, azionista di controllo del gruppo, ha già assunto l’impegno a portare in adesione tutte le proprie azioni per 97,912 milioni di azioni, rappresentative del 46,82% del capitale sociale.

La condizione soglia è che, a esito dell’offerta, l’offerente arrivi a detenere almeno il 66,67% del capitale sociale di Recordati, conteggiando anche le azioni portate in adesione da Rossini e gli eventuali acquisti fuori offerta.

La soglia è indicata come una delle condizioni sospensive dell’Opa, insieme alle autorizzazioni antitrust, FDI e FSR e alla condizione