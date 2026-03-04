Hamilton: “Vent’anni incredibili ma ho ancora fame”

“Venti stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che, secondo loro, non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e io non ho mai smesso di inseguirlo. Un sogno deve essere accompagnato dall’azione e, soprattutto, dalla convinzione. Una convinzione che non si rompe, a prescindere da ciò che ti viene sbattuto in faccia o da ciò che affronti. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare”. Così Lewis Hamilton in un lungo post su Instagram in vista della nuova stagione di Formula 1, la seconda con la Scuderia Ferrari.

“Vent’anni pieni di alti incredibili e bassi brutali, con più errori di quanti ne possa contare . Ma quegli errori hanno reso il viaggio ancora più dolce. Hai nelle mani il tuo destino. Tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo è dentro di te. Avrai bisogno di aiuto lungo il cammino, come me, ma quella scintilla, quel fuoco, è già dentro di te”, ha aggiunto il sette volte campione del mondo. “Sarò eternamente grato per le lezioni, i momenti di tranquillità, il caos e le tante persone che mi hanno aiutato a inseguire e realizzare i miei sogni. Sono grato a chi ha dubitato e anche a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni”, ha concluso Hamilton. Diversi i commenti al post, tra cui proprio quello della Ferrari che scrive: “Che viaggio incredibile! E non è ancora finita”.