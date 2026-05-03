Home > Sport > Formula 1 > GP di Miami 2026, Antonelli conquista la pole e la dedica a Zanardi: orario e dove vedere la gara

Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Miami di Formula 1 al volante della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, fermando il cronometro sull’1:27.798 al termine di una qualifica tiratissima. Per il giovane pilota italiano si tratta della terza pole consecutiva: un risultato di grande prestigio, che conferma il talento e la crescita mostrata nel corso della stagione, oltre a rappresentare un segnale forte in vista della gara.

Alle sue spalle si piazza Max Verstappen con la Red Bull Racing, secondo in griglia con il tempo di 1:27.964, a meno di due decimi dalla pole. L’olandese resta comunque pienamente in corsa per la vittoria, confermandosi tra i principali protagonisti del weekend americano.

Terza posizione per Charles Leclerc, che porta la Scuderia Ferrari in seconda fila grazie a un giro in 1:28.143. Il monegasco ha mostrato un buon passo soprattutto nel finale delle qualifiche, candidandosi come possibile outsider nella lotta per il podio.

Più indietro invece Lewis Hamilton, sesto con l’altra Ferrari in 1:28.319. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a trovare il giro perfetto nel momento decisivo, dovendo accontentarsi della terza fila. Una posizione che lo costringerà a una gara in rimonta su un tracciato dove i sorpassi non sono sempre semplici, ma dove le strategie potrebbero comunque giocare un ruolo determinante.

La dedica a Zanardi

“Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che era un nostro amico. Mando le mie condoglianze alla famiglia. Questa è per Alex”. Lo ha dichiarato Kimi Antonelli parlando ai microfoni di Sky Sport, dedicando la pole position ottenuta a Miami ad Alex Zanardi, morto il primo maggio a Bologna a 59 anni.

Presidente Aci: “Antonelli come Patrese, terza pole consecutiva”

Un altro italiano, dopo Riccardo Patrese, entra nel ‘club delle 3 pole position consecutive’. Kimi Antonelli continua a scrivere la storia della Formula 1, rappresentando sempre più il futuro dell’automobilismo tricolore”. Così il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, riassume il fiume di emozioni dei tifosi di F1 e degli appassionati di motori di fronte alla terza pole consecutiva di Kimi Antonelli ottenuta sul circuito di Miami: una serie entusiasmante attesa da 35 anni. “Patrese – aggiunge La Russa – è ambasciatore dell’ACI e Kimi Antonelli è la perla più preziosa formata nel programma ACI Team Italia. Non potremmo essere più orgogliosi”.

Gara anticipata, e dove vederla in tv e streaming

Il Gran Premio di Miami 2026 scatterà oggi alle 19 (e non più alle 22) a causa di un’allerta maltempo sulla città americana. Si potrà vedere in diretta TV solo su Sky che la trasmetterà integralmente sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e NOW. La gara F1 di oggi inoltre è trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it ma in differita a partire dalle 23:25.