Kimi Antonelli, mamma Veronica: "Ha fatto una cosa grande e bella. Gli ho preparato la gramigna"

C’era anche mamma Veronica all’aeroporto di Bologna ad accogliere Andrea Kimi Antonelli, il pilota italiano che riportato il tricolore sul gradino più alto del podio di una gara di Formula 1. Il 19enne con la Mercedes ha vinto il Gp di Cina. “Una casa talmente grande e bella che non so cosa dire, merito suo e della Mercedes”, ha detto la madre di Kimi dopo aver abbracciato il suo “bambino”. “Quando ho visto che piangeva mi sono messo a piangere anche io”, ha spiegato anche Veronica Antonelli che poi ha aggiunto: “Ora le tagliatelle? Veramente ho preparato la gramigna…”