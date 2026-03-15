Gp Cina 2026, storica vittoria di Kimi Antonelli con la Mercedes

Storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina di Formula 1. Sul circuito di Shanghai il 19enne della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per l’azzurro è la prima vittoria in carriera in Formula 1 e il giovane bolognese è anche il primo pilota italiano a vincere un Gran Premio dopo Giancarlo Fisichella nel Gp di Malesia nel 2006 alla guida di una Renault.

Partito dalla pole position (il più giovane della storia a riuscirci), Antonelli ha guidato la gara dall’inizio alla fine tenendo a bada prima la Ferrari di Hamilton e poi il compagno di squadra Russell. Brividi solo nel finale per una curva presa lunga, ma per fortuna senza conseguenze visto il vantaggio nel frattempo accumulato su Russell.

Le due Ferrari si confermano competitive, ma ancora non abbastanza per evitare la seconda doppietta consecutiva delle Frecce d’Argento. Spettacolare, comunque, la lotta tra Leclerc ed Hamilton a colpa di sorpassi e controsorpassi quasi fino al termine della corsa. Ad avere la meglio il pilota inglese, che conquista così il suo primo podio con la Scuderia di Maranello.

Alle spalle delle due Rosse ottimo quinto posto dell’inglese Olly Bearman sulla Haas davanti alla Alpine del francese Pierre Gasly sesto. Da segnalare che non hanno preso il via alla gara le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri per problemi tecnici, mentre è stato costretto al ritiro Max Verstappen sulla Red Bull. Nella classifica del Mondiale al comando dopo due gare c’è Russell davanti ad Antonelli. Prossimo appuntamento il 29 marzo con il Gran Premio del Giappone.

Aci: “Congratulazioni a Kimi Antonelli, stimolo per i giovani”

L’Automobile Club d’Italia si congratula con Andrea Kimi Antonelli per la straordinaria vittoria nel Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026, seconda tappa della stagione, primo successo della sua carriera nel Campionato del Mondo. Il trionfo nel Gran Premio suggella un fine settimana indimenticabile per il giovane pilota bolognese, che solo 24 ore prima era diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1 a 19 anni, sei mesi e 17 giorni. Un’impresa che conferma il talento e la rapidissima crescita del pilota italiano ai vertici del motorsport mondiale.

“La vittoria di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio di Cina rappresenta una straordinaria soddisfazione per tutto il movimento automobilistico italiano – dichiara Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Italia – e conferma la validità del percorso di formazione e valorizzazione dei giovani talenti sviluppato dall’ACI, in qualità di Federazione nazionale. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per l’Italia e rappresenta uno stimolo importante per le tante promesse dell’automobilismo tricolore che si apprestano ad affrontare la stagione 2026, sia nei nostri kartodromi sia sui circuiti che ospitano i campionati organizzati da ACI Sport”.

Carriera e numeri di Kimi Antonelli

Antonelli, 19 anni, è cresciuto nel vivaio di ACI Sport fin dai primi passi nel karting, dopo essere stato individuato al Kart Summer Camp della Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”. Nel suo percorso di crescita la Federazione ha continuato a sostenerne lo sviluppo sportivo anche nel passaggio alle monoposto, facendone un importante esponente del programma ACI Team Italia. Tra i risultati più significativi della sua carriera figurano i titoli conquistati nel 2022 in Formula 4 italiana e ADAC Formula 4 e quelli ottenuti nel 2023 in Formula Regional Middle East e nel Formula Regional European Championship by Alpine.

Nel 2024 ha debuttato in Formula 2 come pilota della Nazionale ACI Team Italia, conquistando successi prestigiosi nella Sprint Race di Silverstone e nella Feature Race di Budapest. Il passaggio in Formula 1 con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ha segnato un’ulteriore tappa nella crescita del giovane pilota italiano. L’anno scorso Antonelli ha chiuso la stagione d’esordio al 7° posto con 150 punti e tre podi e stabilendo record di precocità, tra cui la pole più giovane della storia nella Sprint Qualyfing del Gran Premio di Miami (Stati Uniti).