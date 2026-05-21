Ue, Lollobrigida: "Europa torni a essere più forte per influire sulle scelte del pianeta"

“È importante che l’Europa riscopra la necessità di essere più forte, più in grado di sostenere le proprie imprese, riuscendo a garantirle con un progetto strategico che la rimetta al centro dell’interesse mondiale e in questo senso possa far tornare la capacità dell’Europa di influire sulle grandi scelte del pianeta, cosa che ha dimostrato evidentemente di non poter fare. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, parlando con i cronisti a margine di un evento Coldiretti a Brescia. Se” l’Ue “continua così, con tempi legati più a processi burocratici che alla capacità di incidere sulle grandi dinamiche mondiali, penso che sarà un problema e difficilmente avrà una prospettiva di rafforzamento come noi auspichiamo sia.