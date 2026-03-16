Kimi Antonelli rientra dalla Cina: “Sorpreso dalla dedica di Sinner, l’ho apprezzato moltissimo”

Kimi Antonelli è rientrato in Italia dopo aver trionfato con la sua Mercedes nel Gran Premio di Cina 2026, prima vittoria italiana dopo 20 anni. “Sono veramente contento di questa vittoria e di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio ma questo è un punto di inizio e spero di continuare così”, ha detto il pilota emiliano dopo essere sbarcato all’aeroporto di Bologna. “Ho ricevuto molti messaggi e sono rimasto molto sorpreso dalla dedica di Jannik (Sinner ndr) all’Indian Wells. Gli ho scritto perché l’ho apprezzato moltissimo, è stato veramente carino”, ha aggiunto Antonelli.