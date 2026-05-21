Milano, incidente in via Carbonari: morto un motociclista di 28 anni

Un motociclista italiano del 1998 è morto in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari, a Milano. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura e un motociclo stavano percorrendo viale Lunigiana in direzione piazzale Maciachini quando l’auto, giunta all’intersezione con via Carbonari, avrebbe svoltato a destra senza mantenersi vicino al margine destro della carreggiata. Durante la manovra di svolta, il motociclo che sopraggiungeva da dietro ha urtato il fianco destro dell’auto, all’altezza dello specchietto retrovisore. Dopo l’impatto, la moto è finita al suolo, ha strisciato per diversi metri abbattendo un palo della segnaletica stradale e si è spezzata a metà contro un palo dell’illuminazione pubblica. Per il conducente del motociclo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.