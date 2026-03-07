F1, GP Australia qualifiche, dominio Mercedes a Melbourne: Russell-Antonelli in prima fila

Le Ferrari di Leclerc (4°) e Hamilton (7°) inseguono, out in Q1 Verstappen. La gara domenica alle ore 5

La Mercedes apre la stagione di Formula 1 2026 con una prestazione dominante nelle qualifiche del GP d’Australia. Sul circuito di Melbourne è George Russell a conquistare la pole position con il tempo di 1:18.518, centrando l’ottava pole della carriera e confermandosi il più veloce fin dalle prime fasi della sessione. Per le Frecce d’Argento arriva anche la seconda posizione di Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande prestazione ma attualmente sotto investigazione per una possibile “unsafe condition”.

Il giovane pilota italiano era stato protagonista di un pesante incidente nelle prove libere 3, quando aveva danneggiato il retrotreno della sua Mercedes nella prima esse dopo il rettilineo dei box. Il lavoro dei meccanici è stato decisivo per riportare in pista la monoposto, approfittando anche della bandiera rossa provocata dall’incidente di Max Verstappen a inizio qualifica. Nel Q3, però, Antonelli è uscito dai box con un soffiatore ancora collegato alla fiancata della W17, perso poi in pista in due momenti diversi: un episodio che potrebbe portare a una penalità sulla griglia.

How we line up for the Grand Prix… 👀



Here is the provisional starting grid for Sunday 👇 #F1 #AusGP pic.twitter.com/KanLRE24Lj — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Ferrari e Red Bull inseguono: Leclerc quarto, Hadjar in seconda fila

Alle spalle delle Mercedes scatterà Isack Hadjar, autore della migliore prestazione tra le Red Bull, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc, che partirà dalla seconda fila. Terza fila invece per le due McLaren, con l’idolo di casa Oscar Piastri davanti al campione del mondo in carica Lando Norris.

Settima posizione per Lewis Hamilton con l’altra Ferrari SF-26, davanti a Liam Lawson su Racing Bulls. A completare la top ten ci sono il rookie Arvin Lindblad con la seconda Racing Bulls e Gabriel Bortoleto, che porta l’esordiente Audi tra i primi dieci della griglia. Più indietro gli altri piloti del centro gruppo, con Nico Hulkenberg e Oliver Bearman subito fuori dalla top ten.

Verstappen fuori nel Q1: partirà dalle retrovie a Melbourne

Tra i grandi protagonisti mancati delle qualifiche c’è Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo è finito contro le barriere già nel Q1, dopo un bloccaggio delle ruote posteriori in frenata alla curva 1, e sarà costretto a partire dalle retrovie nella gara di domenica.

L’olandese scatterà dalla decima fila accanto a Valtteri Bottas, mentre dietro di loro ci saranno soltanto Carlos Sainz con la Williams e Lance Stroll con l’Aston Martin, entrambi senza tempo nelle qualifiche. Nona fila invece per due veterani della Formula 1: Fernando Alonso e Sergio Perez, quest’ultimo al volante della nuova Cadillac. Il GP d’Australia 2026 scatterà domenica alle 5 del mattino (ora italiana) con diretta su Sky.