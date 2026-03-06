Home > Sport > Formula 1 > F1, Gp Australia prove libere, qualifiche e gara: orari e dove vederle in tv in chiaro

Torna in pista la F1, con il Gp Australia che apre la nuova stagione. Nella prima giornata di prove libere, partono subito bene le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che fanno segnare i tempi migliori della sessione. Oscar Piastri svetta invece nella seconda sessione: sul circuito di ‘casa’ a Melbourne il pilota della McLaren-Mercedes chiude davanti a tutti con un tempo di 1’19″729, seguito da Kimi Antonelli e George Russell. Poi le due Rosse. Domani la seconda tappa del weekend di F1, con la terza sessione di prove libere e le attesissime qualifiche, che decreteranno i primi verdetti della stagione.

Hamilton sui social: “Inseguo ancora il mio sogno”

Due giorni fa, Lewis Hamilton aveva celebrato sui social una ricorrenza speciale: vent’anni alla guida di una monoposto di F1. “Venti stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che, secondo loro, non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e io non ho mai smesso di inseguirlo. Un sogno deve essere accompagnato dall’azione e, soprattutto, dalla convinzione. Una convinzione che non si rompe, a prescindere da ciò che ti viene sbattuto in faccia o da ciò che affronti. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare”.

F1 2026: il calendario delle gare

8 marzo Australia

15 marzo Cina

29 marzo Giappone

12 aprile Bahrain

19 aprile Arabia Saudita

3 maggio Miami

24 maggio Canada

7 giugno Monaco

14 giugno Spagna

28 giugno Austria

05 luglio Gran Bretagna

19 luglio Belgio

26 luglio Ungheria

23 agosto Olanda

06 settembre Italia

13 settembre Madrid

27 settembre Azerbaijan

11 ottobre Singapore

25 ottobre Stati Uniti

01 novembre Messico

08 novembre Brasile

21 novembre Las Vegas

29 novembre Qatar

06 dicembre Abu Dhabi

F1 Gp Australia: orario qualifiche e dove vederle in tv e in chiaro

Sabato 7 marzo 2026 è il giorno della terza sessione delle prove libere, in pista dalle 2.30 alle 3 italiane. Poi toccherà alle qualifiche ufficiali, con l’orario fissato alle 6 in Italia. Le qualifiche saranno visibili in tv su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su SkyGo e Now Tv. Le qualifiche saranno anche visibili in tv e in chiaro su Tv8 in differita alle 14.

F1 Gp Australia: orario gara e dove vederla in tv e in chiaro

Domenica 8 marzo il primo semaforo verde della stagione di F1, a Melbourne le monoposto sfrecceranno per inaugurare la stagione 2026. L’appuntamento con la griglia di partenza è fissato per le ore 5 italiane. La gara sarà trasmessa da Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su SkyGo e Now Tv, mentre in tv in chiaro su Tv8 alle 14.