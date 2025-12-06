Gp Abu Dhabi 2025, Verstappen in pole davanti a Norris: domani si giocano il Mondiale all’ultimo respiro

Max Verstappen conquista la pole del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione e decisiva per il Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’22″207 ha preceduto le McLaren di Lando Norris, leader del mondiale con 14 punti di vantaggio sull’olandese, e Oscar Piastri. Quarto George Russell (Mercedes) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Ecco tutte le info sulla gara di domani, orario partenza e dove vederla in tv e streaming.
Verstappen: “Mondiale? Servirà fortuna”
“Nel Q2 ho usato gomme usate, nel Q3 la pista è migliorata e sono felice di essere in pole. L’unica cosa che potevamo fare era trarre il massimo in qualifica e lo abbiamo fatto. Se domani terrò d’occhio dietro la situazione? Lo scopriremo domani, cercherò di vincere la gara ma vogliamo fare di tutto per vincere il campionato. Servirà anche un po’ di fortuna“. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo aver ottenuto la pole del Gp di Abu Dhabi, la 48/ma in carriera.
Norris: “E’ dura, domani devo vincere”
“E’ dura, Verstappen ha fatto un bel lavoro, abbiamo fatto il possibile. Sono dispiaciuto per non avere fatto la pole, non siamo stati abbastanza veloci. Il podio è l’obiettivo? Non solo, il momento arriverà per pensarci. Ripeto, sono deluso di non essere in pole. L’obiettivo è vincere domani”. Così il leader del mondiale, Lando Norris, pilota della McLaren, dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi.
Piastri: “Domani sarà emozionante”
“Penso di essere andato bene, il giro nel Q1 è stato buono così come nel Q3 anche se non stato stato abbastanza veloce. Domani sarà una gara emozionante. Riprendere i primi due? Verstappen è stato veloce anche nella simulazione gara però vedremo il passo che avremo domani”. Così il pilota della McLaren, Oscar Piastri, terzo nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione e decisivo per il titolo.
Hamilton: “Provo solo rabbia”
“Non so esprimere cosa ho in testa, c’è tanta rabbia e non ho altro da dire”. Così a Sky Sport Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, fuori ancora una volta nel Q2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione.
La classifica piloti
- Norris 408
- Verstappen 396
- Piastri 392
- Russell 309
- Leclerc 230
- Hamilton 152
- Antonelli 150
- Albon 73
- Sainz 64
- Hadjar 51
- Hulkenberg 49
- Alonso 48
- Bearman 41
- Lawson 38
- Tsunoda 33
- Ocon 32
- Stroll 32
- Gasly 22
- Bortoleto 19
- Colapinto 0
- Doohan 0