Gp Abu Dhabi 2025, Verstappen in pole davanti a Norris: domani si giocano il Mondiale all’ultimo respiro

Max Verstappen conquista la pole del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione e decisiva per il Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’22″207 ha preceduto le McLaren di Lando Norris, leader del mondiale con 14 punti di vantaggio sull’olandese, e Oscar Piastri. Quarto George Russell (Mercedes) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Ecco tutte le info sulla gara di domani, orario partenza e dove vederla in tv e streaming.

QUALIFYING CLASSIFICATION



P1 Verstappen

P2 Norris

P3 Piastri



Roll on race day!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/f6z4bCKXjB — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Verstappen: “Mondiale? Servirà fortuna”

“Nel Q2 ho usato gomme usate, nel Q3 la pista è migliorata e sono felice di essere in pole. L’unica cosa che potevamo fare era trarre il massimo in qualifica e lo abbiamo fatto. Se domani terrò d’occhio dietro la situazione? Lo scopriremo domani, cercherò di vincere la gara ma vogliamo fare di tutto per vincere il campionato. Servirà anche un po’ di fortuna“. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo aver ottenuto la pole del Gp di Abu Dhabi, la 48/ma in carriera.

Norris: “E’ dura, domani devo vincere”

“E’ dura, Verstappen ha fatto un bel lavoro, abbiamo fatto il possibile. Sono dispiaciuto per non avere fatto la pole, non siamo stati abbastanza veloci. Il podio è l’obiettivo? Non solo, il momento arriverà per pensarci. Ripeto, sono deluso di non essere in pole. L’obiettivo è vincere domani”. Così il leader del mondiale, Lando Norris, pilota della McLaren, dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi.

Piastri: “Domani sarà emozionante”

“Penso di essere andato bene, il giro nel Q1 è stato buono così come nel Q3 anche se non stato stato abbastanza veloce. Domani sarà una gara emozionante. Riprendere i primi due? Verstappen è stato veloce anche nella simulazione gara però vedremo il passo che avremo domani”. Così il pilota della McLaren, Oscar Piastri, terzo nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione e decisivo per il titolo.

Hamilton: “Provo solo rabbia”

“Non so esprimere cosa ho in testa, c’è tanta rabbia e non ho altro da dire”. Così a Sky Sport Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, fuori ancora una volta nel Q2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione.

A mixed result for the team in our final Quali of the year 🇦🇪 pic.twitter.com/EQD7LdPK8k — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 6, 2025

La classifica piloti