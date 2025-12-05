Gp Abu Dhabi 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. Chi può vincere il Mondiale F1: tutte le combinazioni

Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri si giocano il Mondiale di Formula 1 al Gp Abu Dhabi. I tre piloti di McLaren e Red Bull, racchiusi in classifica in appena 16 punti, scendono in pista domenica 7 dicembre sul Yas Marina Circuit degli Emirati Arabi Uniti.

Verstappen, forte dei quattro titoli consecutivi sul petto, lancerà l’assalto alle due McLaren, provando a sfruttare a suo vantaggio le celebre “papaya rules“, ovvero le regole di gestione in pista dei piloti che si basano sull’assenza di una prima e di una seconda guida per preferire invece la totale equità di trattamento.

Norris, leader del mondiale (deve difendere un +14 sul fuoriclasse della Red Bull) cui basterà arrivare al podio per laurearsi per la prima volta campione, ha fatto intendere che uno strappo a quella regola gli piacerebbe (“di un team order tra noi onestamente ne sarei felice”) ma che non se la sente di rivendicarlo ufficialmente al team: “No, non penso lo chiederei, starebbe a Piastri decidere. Nel caso opposto io sarei disposto a farlo”. Parole che denotano una certa ansia da prestazione nonostante il britannico si trinceri su frasi di circostanza: “L’approccio sarà lo stesso di ogni weekend. Al di là di questo, si fa lo stesso lavoro, anche se c’è più entusiasmo”.

In partita c’è ancora Oscar Piastri che nell’ultimo Gp del Qatar ha dato segnali di rinascita dopo oltre un mese di flessione che gli è costata la leadership. Consapevole di aver gettato al vento diverse opportunità nella parte decisiva della stagione, l’australiano, che si trova a 16 punti dal compagno di squadra, proverà un clamoroso controsorpasso: “Ci sono stati momenti e gare che mi piacerebbe rivivere, ma direi che la stessa cosa vale per il team. Ma credo non abbia senso indicare un caso o l’altro”, ha dichiarato. E quanto al team order è stato alquanto abbottonato: “Non ne abbiamo discusso ma finché non so cosa esattamente ci si aspetta da me non so cosa rispondere”.

It's the final race weekend of the season 👊



And we have a championship to decide! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/HHfU3902cT — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Il programma del Gp Abu Dhabi 2025

Il Gp Abu Dhabi inizia oggi, venerdì 5 dicembre, con le prove libere. Domani tocca alle qualifiche e domenica 7 dicembre alla gara. Vediamo tutto il programma di questo weekend.

Venerdì 5 dicembre, ore 10.30 prove libere 1

Venerdì 5 dicembre, ore 14.00 prove libere 2

Sabato 6 dicembre, ore 11.30 prove libere 3

Sabato 6 dicembre, ore 15 qualifiche

Domenica 7 dicembre, ore 14 gara

Classifica piloti

Norris 408 Verstappen 396 Piastri 392 Russell 309 Leclerc 230 Hamilton 152 Antonelli 150 Albon 73 Sainz 64 Hadjar 51 Hulkenberg 49 Alonso 48 Bearman 41 Lawson 38 Tsunoda 33 Ocon 32 Stroll 32 Gasly 22 Bortoleto 19 Colapinto 0 Doohan 0

Classifica costruttori

McLaren 800 Mercedes 459 Red Bull 426 Ferrari 382 Williams 137 Rb 92 Aston Martin 80 Haas 73 Stake F1 Team Kick Sauber 68 Alpine 22

Le combinazioni per il titolo di campione del Mondo

Chi vince l’ultima gara del Mondiale di Formula 1, ad Abu Dhabi, si porta a casa 25 punti. Il secondo arrivato 18 punti e il terzo 15. Vediamo quali sono le combinazioni per la vittoria del titolo e cosa può succedere a Norris, Verstappen e Pistri.

Norris campione se…

Chiude a podio

Chiude 4° e Verstappen non vince

Chiude 5° e Verstappen non vince

Chiude 6° e né Verstappen né Piastri vincono

Chiude 7° e né Verstappen né Piastri vincono

Chiude 8°, Verstappen 3° o peggio e Piastri non vince

Chiude 9°, Verstappen fuori dal podio e Piastri non vince

Chiude 10°, Verstappen giù dal podio e Piastri 3° o peggio

Chiude fuori dalla zona punti, Verstappen 4° o peggio e Piastri 3° o peggio

Verstappen campione se…

Vince e Norris chiude 4° o peggio

Chiude 2°, Norris 8° o peggio e Piastri non vince

Chiude 3°, Norris 9° o peggio e Piastri non vince

Piastri campione se…

Vince e Norris chiude 6° o peggio

Chiude 2°, Norris 10° o peggio e Verstappen 4° o peggio

Dove vedere il Gp Abu Dhabi 2025

Prove libere, qualifiche e gara del Gp Abu Dhabi si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now TV e Sky Go. Ultimo appuntamento con la sfida finale domenica 7 dicembre, alle 14.00 (ora italiana).