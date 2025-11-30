F1, Gp Qatar 2025: vince Verstappen su Piastri, Norris quarto

Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1.

Il pilota olandese, grazie a una sapiente gestione dei pit stop, ha preceduto sul traguardo l’australiano Oscar Piastri su McLaren che era partito dalla pole position. Terzo posto a sorpresa per la Williams dello spagnolo Carlos Sainz Jr, mentre al quarto posto si è piazzato il leader del Mondiale Lando Norris sull’altra McLaren davanti a un ottimo Kimi Antonelli quinto su Mercedes.

Male le Ferrari, con Charles Leclerc soltanto ottavo e Lewis Hamilton che non è andato oltre la 12esima posizione. Con questo risultato Norris ha ora 12 punti di vantaggio nella classifica generale su Verstappen e 16 sul compagno di squadra Piastri, tutto si deciderà nell’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.

Verstappen: “Vittoria incredibile, per Mondiale ora tutto è possibile”

“E’ stata una gara incredibile, come team abbiamo preso decisioni giuste. Siamo in lotta fino alla fine ed è incredibile”. Così il pilota della Red Bull Max Verstappen commenta la vittoria nel Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale di Formula 1. “Sapevo di avere un certo vantaggio sulla McLaren, qui l’usura delle gomme è forte ma ci siamo riusciti a tenerli dietro. E’ stata una sorpresa come andavamo, una vittoria importantissima in un weekend in cui faticavamo”, ha aggiunto. “Ora tutto è possibile“, ha concluso Verstappen che è ora a soli 12 punti dal leader del Mondiale Lando Norris.

Piastri: “Sbagliato qualcosa come team, duro mandarla giù”

“Io ho fatto la gara migliore che potevo, abbiamo sbagliato qualcosa e non potevo fare di più. Oggi non era destino”. Così il pilota della McLaren Oscar Piastri commenta il suo secondo posto nel Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale di Formula 1. “Con il senno di poi è chiaro cosa dovevo fare, ma ne parleremo con il team. È stato comunque un ottimo weekend, il passo era forte ma è dura mandarla giù”, ha aggiunto.

Sainz: “Gara perfetta Williams, fiero per podio inaspettato”

“Sono felicissimo e fiero del team per quanto fatto oggi, pensavamo sarebbe stato il weekend più difficile dell’anno e abbiamo fatto podio. Abbiamo azzeccato la strategia e la gestione delle gomme, non potrei essere più fiero per questo podio inaspettato. Abbiamo fatto tutto alla perfezione”. Così il pilota della Williams Carlos Sainz Jr. commenta il suo terzo posto nel Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale di Formula 1.

Norris amaro: “Abbiamo corso un rischio e abbiamo sbagliato”

“La macchina andava bene, è dura perché avevamo fiducia nelle decisioni giuste del team. Abbiamo corso un azzardo, non avremmo dovuto farlo perché Oscar Piastri ha perso la vittoria e io il secondo posto. Oggi non è stato il miglior giorno, ma questa è la vita”. Così il pilota della McLaren Lando Norris commenta ai microfoni di Sky Sport il suo quarto posto nel Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale di Formula 1. “Ora dobbiamo esaminare le cose, ma non sempre puoi azzeccarle tutte. Sappiamo perché non abbiamo preso le giuste decisioni, ma ora io devo fare il mio lavoro e gli altri anche“, ha aggiunto con chiaro riferimento alle strategie di squadra.

La classifica piloti dopo il Gp del Qatar