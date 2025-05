Venerdì e sabato le qualificazioni, domenica il semaforo verde scatterà alle 15

Dopo il tortuoso circuito di Monaco, la Formula 1 torna alla massima velocità per il Gp di Spagna, sul tracciato del Montmeló. La prima curva, al termine del lungo rettilineo di partenza/arrivo, rappresenta una delle poche vere occasioni di sorpasso. Il circuito è sotto contratto con la Formula 1 per un altro anno, ma il suo futuro a lungo termine è incerto poiché un nuovo tracciato a Madrid entrerà nel calendario il prossimo anno.

Gp di Spagna: Le ultime due edizioni vinte da Verstappen

Max Verstappen ha vinto le ultime tre edizioni del GP di Spagna con la Red Bull. Lando Norris ha conquistato il Gran Premio di Monaco, la sua prima vittoria dalla gara inaugurale della stagione in Australia, riducendo il distacco in classifica dal compagno di squadra Oscar Piastri, attuale leader. Norris ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, con Piastri terzo e il campione in carica Verstappen quarto. In classifica generale, Piastri ha 3 punti di vantaggio su Norris e 25 su Verstappen.

Le statistiche chiave

Se Norris o Piastri dovessero conquistare la pole position venerdì, sarebbe la 170ª per la McLaren. Solo la Ferrari ne ha di più (253).

La striscia di 28 GP consecutivi a punti della Mercedes si è interrotta a Monaco: George Russell ha chiuso 11º, Kimi Antonelli 18º.

Per la terza volta nella sua carriera, Fernando Alonso (Aston Martin) affronta la nona gara della stagione senza aver conquistato neanche un punto. Era successo anche nel 2015 e nel 2001, anno del suo debutto.

Cosa dicono i team

“Il Gran Premio di Spagna segna l’inizio del secondo terzo di stagione e quello di Barcellona è un circuito ben noto a team e piloti. Siamo reduci da due gare positive e a Monaco abbiamo fatto dei passi avanti anche in qualifica. L’obiettivo per il weekend è continuare su questa strada. A Barcellona debutteranno anche test statici più severi sulla flessibilità delle ali anteriori e anche quello sarà un aspetto del quale tener conto”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in vista del gp di Catalogna.

Dove vedere il Gran Premio in Tv

Da giovedì 29 a domenica 1° giugno, la gara può essere vista in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Primo appuntamento giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara, che partirà alle 15.

