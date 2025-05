L'olandese ha battuto sul traguardo di Imola le McLaren di Norris e Piastri, che resta in testa al Mondiale

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025 di Formula 1, sul circuito di Imola. Il pilota olandese, campione del mondo in carica, ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Ottimo il quarto posto di Lewis Hamilton su Ferrari, protagonista di una grande rimonta, davanti ad Alexander Albon su Williams. Le posizioni delle due Rosse, però, sono oggetto di una investigazione dei commissari per una manovra di Charles Leclerc, giunto sesto, in occasione di un tentativo di sorpasso di Albon. Per Verstappen è la quarta vittoria di fila ad Imola. A sventolare la bandiera al traguardo è stata la campionessa di sci Federica Brignone.

VERSTAPPEN WINS THE EMILIA ROMAGNA GRAND PRIX!! 🏆 A champion’s drive from Max 💪#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/Ey20FJsoyg — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Piastri resta al comando del Mondiale

Alle spalle di Leclerc si piazza la Mercedes di George Russell settima, seguita dall’altra Williams dello spagnolo Carlos Sainz Jr.. Chiudono la top ten il francese Isack Hadjar su Racing Bulls e il giapponese Yuki Tsunoda su Red Bull, che precedono il veterano spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. Da segnalare il ritiro al 46esimo giro di Kimi Antonelli sull’altra Mercedes. Nella classifica del Mondiale resta al comando Piastri con 146 punti davanti a Norris con 133 e a Verstappen con 124. Prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 a Montecarlo nel weekend 23-25 maggio.

Verstappen: “Contento per la vittoria”

“La partenza non è stata grandiosa, ho tenuto però l’esterno ed è andata bene. Poi una volta in testa la macchina aveva un ottimo passo, c’è stato un grande miglioramento da venerdì e sono soddisfatto. Poi con la safety car ho cambiato gomma e abbiamo portato la vittoria a casa”, ha commentato Max Verstappen dopo la vittoria. “È stata una settimana molto importante, la gara è andata molto bene e sono contento. A Monaco è una pista totalmente diversa e sarà una gara particolare, ma per il momento voglio godermi questa giornata. È sempre bello correre in Italia con questa incredibile passione dei tifosi”, ha aggiunto l’olandese della Red Bull.

Piastri: “Sbagliato in partenza, devo rivedere la gara”

“All’inizio ho frenato troppo presto, poi abbiamo sbagliato delle decisioni strategiche ma complimenti a Max (Verstappen, ndr) e alla Red Bull. Riguarderemo la gara per capire cosa fare di meglio”, ha detto invece Piastri. “È stato complicato, la safety car ha favorito Max e Lando (Norris, ndr). Io avevo le gomme dure molto usate, ho cercato di tenere duro ma non avevo abbastanza grip. Era inevitabile che Lando mi passasse. È andata così”, ha aggiunto il pilota australiano leader del mondiale.

Nel fine settimana 242mila tifosi

Quella di quest’anno del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 è stata un’edizione da record: 242mila spettatori hanno affollato, nel fine settimana, tribune e prati dell’autodromo internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. “L’incremento dell’affluenza del pubblico a Imola rispetto allo scorso anno rappresenta un risultato estremamente significativo, frutto di un efficace lavoro di squadra che testimonia la capacità organizzativa del sistema-Italia. Un esempio concreto di come il nostro Paese sappia esprimere eccellenza anche nell’ambito dei grandi eventi sportivi internazionali, confermando ancora una volta il valore del Made in Italy“, ha commentato il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

