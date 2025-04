Secondo Max Verstappen su Red Bull

Oscar Piastri vince il Gp dell’Arabia Saudita, quinta tappa del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, penalizzato di 5″ subito dopo il via per aver tagliato la curva nel tentativo di impedire il sorpasso dell’australiano che ottiene il suo quinto successo in carriera e nuovo leader del Mondiale. E ha già vinto 3 gare, mentre Norris è fermo a 1.

Ottimo terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha preceduto l’altra McLaren di Lando Norris, a seguire le Mercedes di Russell e Antonelli. Settima posto per l’altra rossa di Lewis Hamilton che precede la Williams di Carlos Sainz. Decimo Hadjar.

