L'olandese della Red Bull davanti a Piastri per soli 10 millesimi. Hamilton settimo

Max Verstappen conquista la pole del Gp dell’Arabia Saudita. Il pilota della Red Bull, alla sua 42esima pole in carriera, compie un giro perfetto e precede di 10 millesimi la McLaren di Oscar Piastri, terzo posto per la Mercedes di George Russell a 113 millesimi. In prima fila il ferrarista Charles Leclerc che scatterà quarto in griglia. A seguire Antonelli, Sainz, e la Ferrari di Lewis Hamilton. Poi Tsunoda, Gasly e Norris per la top ten che durante il Q3 è finito contro il muro durante il Q3. Il pilota della McLaren è uscito indenne dall’incidente

