A Suzuka è iniziato il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dalla pole position è scattato Max Verstappen su Red Bull al suo fianco la McLaren di Lando Norris. In seconda fila l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc che scatta quarto, soltanto ottavo Lewis Hamilton.

La classifica generale

In classifica generale c’è in testa Lando Norris con 44 punti davanti a Verstappen (36) e Russell (35)

Dove vedere la gara

La gara del Gp del Giappone è il terzo appuntamento del Mondiale di F1 ed è iniziato alle 7 ora italiana (le 14 in Giappone). È visibile in diretta tv su Sky Sport F1, CANALE 207, in streaming su Now e SkyGo. La corsa sarà poi visibile in differita su TV8 alle ore 14.

