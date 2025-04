La gara del Gran Premio del Giappone di Formula Uno è in programma domenica a Suzuka

Al via il weekend del Gp del Giappone 2025. Le qualifiche e la gara verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in differita su tv8. Le prove libere invece solo in diretta su Sky e in streaming su Now e SkyGo.

Gp Giappone 2025, orari e dove vederlo in tv

La gara del Gp del Giappone è il terzo appuntamento del Mondiale di F1 ed è in programma domenica 6 aprile 2025 sul circuito di Suzuka alle 7 ora italiana (le 14 in Giappone) e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, CANALE 207, in streaming su Now e SkyGo. La corsa sarà poi visibile in differita su TV8 alle ore 14.

Gp Giappone 2025, orari prove e qualifiche

Sabato 5 aprile invece sono in programma le terze prove libere tra le 4.30 e le 5.30 ora italiana (le 11.30-12.30 in Giappone) trasmesse in diretta sempre su Sky Sport F1. Alle 8 ora italiana scatteranno invece le qualifiche, trasmesse sempre in diretta su Sky e poi in differita su Tv8 alle 14.

Standing on the top step in Suzuka 🥇 Can McLaren continue their strong start to the season and secure another victory at the historic track? 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Ddqm4Xc2Qd — Formula 1 (@F1) April 3, 2025

