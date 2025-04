Sul circuito di Suzuka il terzo appuntamento del Mondiale. Il pilota RedBull precede le McLaren di Norris e Piastri

Max Verstappen si prende al fotofinish la pole position del gran premio di Suzuka in Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, segnando il miglior tempo sul circuito del Sol Levante per la quarta volta consecutiva. Il pilota della RedBull, campione del mondo in carica, ha tagliato il traguardo in 1.26.983 precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il team papaya, grande favorito alla vigilia, puntava a confermare il suo dominio dopo le prime due vittorie (Norris in Australia e Piastri in Cina).

La prima delle Ferrari è quella di Charles Leclerc che scatta quarto, soltanto ottavo Lewis Hamilton. La Rossa di Maranello era chiamata al riscatto dopo un inizio di stagione deludente se si esclude la vittoria di Hamilton nella Sprint a Shanghai. La scuderia del Cavallino Rampante deve ripartire dopo la doppia squalifica in Cina.

Norris in testa dopo il Q2

C’è Lando Norris in prima posizione dopo la Q2 delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren, con 1’27″146, è davanti a George Russell su Mercedes, terzo Verstappen su Red Bull. Quarto tempo per Piastri su McLaren, quinto Leclerc e sesto Hamilton per quanto riguarda le Ferrari. Settimo posto per l’italiano Antonelli su Mercedes, poi Bearman (Haas), Hadjar (RB) e Albon (Williams). Eliminati invece nel secondo round di qualifiche Gasly (Alpine), Sainz (Williams), Alonso (Aston Martin), Lawson (RB) e Tsunoda (Red Bull). Nel Q1 erano stati eliminati Hulkenberg e Bortoleto (Kick Sauber), Ocon (Haas), Doohan (Alpine) e Stroll (Aston Martin).

Stop temporaneo a Q2 per incendio a bordopista

Nel corso della Q2 del Gran Premio del Giappone di Formula 1, terzo appuntamento stagionale, si è generato un incendio nell’erba a bordo pista che ha costretto i commissari allo stop temporaneo della seduta, poi ripresa. In testa al momento c’è Lando Norris su McLaren, poi George Russell su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull.

Piastri il più veloce nel Q1

Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior tempo nel Q1 delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren, con 1’27″687, si è imposto davanti a George Russell su Mercedes, terzo l’altro pilota McLaren Lando Norris. Quarto tempo per Leclerc e quinto per Hamilton sulle due Ferrari. Poi le Red Bull, con Verstappen che precede Tsunoda. Ottavo posto per l’italiano Antonelli su Mercedes. Eliminati invece Hulkenberg e Bortoleto (Kick Sauber), Ocon (Haas), Doohan (Alpine) e Stroll (Aston Martin).

