Le news sul programma e dove vedere in televisione la prima gara della nuova stagione

La F1 ha riacceso i motori oggi, venerdì 14 marzo, con le prime prove libere del Gran Premio d’Australia 2025. La gara in programma a Melbourne domenica 16 marzo darà il via ufficialmente al Mondiale 2025. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse anche in replica e in differita su TV8 ai seguenti orari: qualifiche di sabato 15 marzo in differita su TV8 alle 13:30; gara di domenica 16 marzo in differita su TV8 alle 14:00.

L’orario della gara è in notturna per l’Italia. Le qualifiche sono in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 6 (ora italiana), la gara nella notte tra sabato e domenica alle ore 5. Terza sessione di prove libere in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30, preludio della prima caccia alla pole dell’anno.

Il programma in tv

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini in cabina di commento con Marc Gené e le analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi, a cui è affidata la Sky Sport Tech Room.

Approfondimenti pre e postgara dal Remote Garage 2.0 con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio inviata ai box. L’approfondimento post-gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport con i liveblog, gli highlights e tutte le curiosità dell’appuntamento di Melbourne.

Questo il programma completo su Sky:

Notte venerdì 14-sabato 15 marzo:

Ore 1.10: F3 – Sprint Race;

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4.10: F2 – Sprint Race

Ore 5.15: Warm Up

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: F1 – Qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live Show

Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 14: F1 – Qualifiche (replica).

Notte sabato 15-domenica 16 marzo:

Ore 22.55: F3 – Feature Race

Ore 1.25 F2 – Feature Race

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 5: F1 – Gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.30: Debriefing

Ore 8: Notebook

Ore 8.15: Race Anatomy

Ore 9.45: F1 gara (replica)

Ore 14: F1 gara (replica).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata