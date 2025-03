Piastri e Norris secondo e terzo tempo. Hamilton, ancora in fase di adattamento, quinto

Buone notizie per la Ferrari da Melbourne, dove sta prendendo il via in queste ore il Mondiale di Formula 1 con il primo Gran Premio della stagione: il Gp Australia 2025. La Rossa di Charles Leclerc ha infatti chiuso con il miglior tempo le seconde prove libere, in 1’16″439.

I primi cinque tempi del Gp Australia

Leclerc tiene alle spalle le McLaren di Oscar Piastri (+0.124) e Lando Norris (+0.141). Quarto Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.345) mentre al quinto posto per il momento insegue l’altra Ferrari di Lewis Hamilton (+0.420). Più indietro le Red Bull e le Mercedes.

Charles goes quickest in second practice 💨 Here’s the final FP2 classification 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/Mw4VZSp99V — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Leclerc: “Mondiale con la Ferrari è la mia ossessione”

“Dove mi vedo in futuro? Ancora legato alla Ferrari, anche quando avrò smesso di correre, per aiutarla a vincere in un modo o nell’altro. Sperando di riuscirci io prima e poi di continuare”. A dirlo, in un’intervista alla Stampa, il ferrarista Charles Leclerc, da questa stagione, la sua settima in Ferrari, con la ‘scomoda’ ma stimolante compagnia di Lewis Hamilton. Ancora in pista a 40 anni, e anche Leclerc non lo esclude: “Se amerò ancora quello che faccio, sicuramente sì”. Adesso, aggiunge, “mi sento la miglior versione di me stesso, ogni volta si aggiunge qualcosa. L’anno scorso ho trovato la continuità, non abbiamo sprecato punti né occasioni”. Per prepararsi “ho fatto qualche giorno in più del solito sulle Dolomiti. Il peso minimo del pilota è aumentato di due chili (da 80 a 82 compresa l’attrezzatura, ndr), quindi sono stato più libero di fare palestra, mi piace e mi fa sentire in forma. Il resto della stagione è mantenimento”. Su Hamilton dice: “Non vedo l’ora di confrontarmi in pista nelle stesse condizioni, ma su quello non c’entra: sono sempre motivato, eccitato, sogno di riportare il rosso al vertice. È un’ossessione”. Non è geloso, sostiene, delle attenzioni riservate a Hamilton: “Arriva da leggenda, capisco perfettamente l’attesa all’esterno. Nel team però è tutto normale e la Ferrari è più grande di qualsiasi pilota”.

Vaseur: “Ferrari bene sul passo gara e sul giro secco”

“Le sensazioni sono piuttosto buone, ma dobbiamo fare attenzione perché Melbourne è una pista speciale e si migliorerà nel corso del weekend. Siamo in buone condizioni sia sul giro secco che nella simulazione gara, ma dobbiamo adattarci alla pista, questa è la grande sfida”. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, commenta così la prima giornata in pista della nuova Rossa a Melbourne: “Leclerc ha meno pressione rispetto a Lewis – aggiunge ai microfoni di Sky Sport – ma i due collaborano bene. La differenza tra soft e medie non è così grande, il grip cambierà: noi siamo andati bene in entrambe le situazioni”.

Hamilton: “Sto imparando ad adattare mio stile guida a Ferrari”

“E’ stato molto emozionante, fantastico poter girare in pista con una Ferrari. La macchina è diversa rispetto a quelle che avevo guidato in precedenza su questa pista, ma sto imparando per andare sempre più veloce. E’ diversa la macchina, devo adattare il mio stile di guida, ma mi piace molto guidarla”. Lo dice il pilota Ferrari, Lewis Hamilton, al termine della prima giornata di libere a Melbourne, chiusa con il quinto tempo nelle seconde prove.

