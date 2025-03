Bagno di folla con le rosse e i piloti in piazza Castello a Milano

Si sono ridati appuntamento a fine stagione, magari sullo stesso palco, promettendo di tornare ad abbracciare i propri tifosi con un titolo Mondiale da issare sul pennone più alto. La stagione Ferrari più attesa (e reclamizzata) degli ultimi decenni, quella targata Hamilton-Leclerc, ha finalmente inizio. Prima di volare in Australia per il Gp inaugurale sulla pista di Melbourne del 16 marzo, i due ferraristi si sono guardati negli occhi e giocando sul fatto che sono entrambi appassionati di musica hanno avvertito quali sono le loro intenzioni, ovvero suonarle a tutti. “Sarà difficile ma ci sentiamo pronti, vedremo in Australia dove saremo rispetto agli altri. La mia passione in comune per la musica con Hamilton? Ne abbiamo parlato, ma pensiamo a vincere il Mondiale e poi magari vediamo di suonare qualcosa assieme e scrivere una canzone”, ha dichiarato Leclerc stringendo di fatto, all’ombra del Castello Sforzesco, un ‘patto’ rosso sangue, con il compagno di squadra, l’intero team e la marea tifosa che sotto Piazza Castello ha voluto dare un abbraccio alla squadra prima che tutto abbia inizio.

Evento show con le rosse in centro a Milano

Sul palco dell’evento ‘Scuderia Ferrari HP Drivers’ Presentation by UniCredit’ (che riporta la squadra rossa a Milano per incontrare i fan a sei anni dall’ultima volta) è andato in scena uno show in grande stile, fatto di passione, adrenalina e speranza, con i due piloti che si sono cimentati sulle rosse (Charles su quella del 2019 e Lewis su quella del 2021) per le strade adiacenti il Castello Sforzesco tra sgassate, sgommate, ‘donuts’ a ripetizione, il tutto sotto gli occhi pieni di amore di una tifoseria che aspetta da troppo tempo, dall’ormai lontano 2007, quel titolo Mondiale. Il team principal Fred Vasseur, anche lui come i due piloti, meravigliato oltremodo dalla formidabile potenza passionale per la ‘rossa’, ha garantito alla platea quanto si sia lavorato sodo e in piena sintonia per riportare in alto il Cavallino.

Ferrari, Vasseur: “Evento chiave sarà gestire i momenti difficili”

“La costanza conta più di ogni altro cosa. Lo scorso anno è stato un aspetto chiave, ma dobbiamo essere pronti a fare punti anche nei momenti difficili. Cosa aspettarci da questo Mondiale anche in vista del 2026? Sappiamo sarà una sfida, ci saranno delle oscillazioni come nel 2024. L’aspetto chiave sarà gestire bene i momenti difficili”, ha dichiarato Vasseur prima di dare la parola ai piloti. Hamilton si è sforzato di parlare italiano e tra un “grazie” e un “vi amo”, ha lanciato la sua sfida con parole chiare: “Pensiamo di poter lottare per il campionato.per tanti anni ho sentito l’Inno italiano quando Schumacher vinceva. Ma non conosco le parole, dovrò vincere per impararlo”. Una promessa che suona come un avvertimento per gli avversari, dalla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen alla Mclaren di Lando Norris. Per Leclerc c’è da ripagare tutto questo amore e via team radio, dopo il suo mini Gp ‘esibizione’ per le vie di Milano ha ufficializzato il suo obiettivo: “Bellissimo essere qui, proveremo a rendervi felici in questa stagione”. I tifosi se lo meritano. Per la tenacia con cui aspettano che il sogno cullato ad ogni vigilia stavolta si trasformi in realtà. E che la festa di Piazza Castello non resti l’immagine simbolo di una illusione.

