Bagno di folla per la Ferrari e i suoi piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella festa di Piazza Castello a Milano.

‘It’s hammer time’ con tanto di bandiera inglese a fare da sfondo al circuito di Silverstone e il Tricolore per quello di Monza. E poi la richiesta che suona come un appello. “Charles, portaci il Mondiale”. Il tifo Ferrari, tra striscioni, slogan e magliette rosse d’ordinanza, si è raccolto fin dalle prime ore del mattino in piazza per l’evento ‘Scuderia Ferrari HP Drivers’ Presentation by UniCredit’, che riporta la squadra in città per incontrare i tifosi a sei anni dall’ultima volta. Leclerc e Hamilton hanno incontrato il popolo della Rossa per un abbraccio prima del via della stagione di Melbourne.

Hamilton: “Vi amo, lotteremo per il titolo”

“Fantastico essere qui, una bellissima città e c’è tanta energia. Non c’è nulla come la passione della Ferrari e dei suoi tifosi. Li vedo, posso toccarli ed è la mia prima esibizione. Molto speciale”, ha detto Lewis Hamilton, fiducioso in vista del debutto in gara con la Rossa: “Penso che potremo lottare per il campionato“. E in italiano: “Grazie a tutti, vi amo”. Hamilton ha girato per le strade di Milano esibendosi anche lui come il compagno Leclerc, in alcuni ‘donuts’. A metà tracciato è stato poi raggiunto dal pilota monegasco e insieme hanno continuato a girare per le strade di Milano, prima di salire con Leclerc sulla SF90 per salutare il pubblico milanese.

Leclerc: “Proveremo a rendervi felici”

“Una cosa incredibile, tutta questa gente, mi piace l’ambiente e tutti questi tifosi, è veramente speciale. Sono cresciuto essendo un tifoso Ferrari, sto vivendo il mio sogno. La Ferrari è speciale grazie a questo, alla passione per il team. Veramente bello”, le parole di Leclerc. Il monegasco ha fatto un giro con la ‘rossa’ del 2019 intorno alle strade adiacenti Piazza Castello simulando anche una sosta ai box per il cambio gomme. “Bellissimo essere qui, proveremo a rendervi felici in questa stagione”, ha detto al team radio Leclerc esaltando i tifosi.

Vasseur: “I piloti pilastro”

“E’ qualcosa di magico. Prima volta per me con un evento così, una grande emozione. Una line-up di piloti fortemente voluta? La prestazione globale del team deriva da tante cose, ma alla fine i piloti sono i pilastri. Lo spirito di emulazione positiva che si può creare può dare tanto. Dobbiamo saper gestire la pressione, ma è molto meglio averne una positiva che non averne. Nel team c’è un’atmosfera molto positiva”, ha evidenziato il team principal Frederic Vasseur, nel corso dell’evento.

“La costanza conta più di ogni altro cosa. Lo scorso anno è stato un aspetto chiave, ma dobbiamo essere pronti a fare punti anche nei momenti difficili. Cosa aspettarci da questo Mondiale anche in vista del 2026? Sappiamo sarà una sfida, ci saranno delle oscillazioni come nel 2024. L’aspetto chiave sarà gestire bene i momenti difficili”, ha aggiunto.

“Bisogna avere un quadro globale della gara per valutare le strategie. Ma quando sei al muretto a volte è un po’ più difficile, ma conta la fiducia reciproca e penso che siamo sulla strada giusta come team. Ma non posso certo garantire che non commetteremo errori“, ha sottolineato. “Grazie per essere qui e per il vostro supporto e per la vostra energia”, ha concluso Vasseur.

