Il pilota britannico accolto da un migliaio di tifosi

Il ‘barone in rosso’ fa già impazzire i tifosi della Ferrari, che con lui sognano di tornare sul tetto del mondo. E’ iniziata ufficialmente l’era di Lewis Hamilton con la Scuderia di Maranello. Questa mattina il pilota britannico è salito per la prima volta al volante della ‘rossa’ con una serie di giri sul circuito di Fiorano, di proprietà della casa modenese.

Hamilton a Fiorano, migliaia di tifosi ad accoglierlo

Circa un migliaio i tifosi accorsi con striscioni e bandiere per dare il benvenuto all’ex pilota Mercedes, che è sceso in pista con un casco interamente giallo e il cavallino rampante bene in evidenza. Il 7 volte campione del Mondo ha percorso circa una trentina di giri per prendere confidenza con la nuova monoposto e realizzare finalmente il suo sogno da bambino. “Sono stato abbastanza fortunato da aver raggiunto obiettivi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre coltivato quel sogno di correre in rosso. Non potrei essere più felice di aver realizzato quel sogno oggi“, aveva detto lunedì Hamilton dopo essere arrivato nella sede centrale della Ferrari a Maranello per il suo primo giorno di lavoro con il nuovo team. Hamilton ha guidato una Ferrari SF-23 con specifiche 2023 che portava il suo numero di gara, il 44.

Il quarantenne pilota britannico è partito per il suo primo giro alle 9.16 con una leggera nebbia e ha salutato due volte la folla di spettatori, che si erano radunati su un ponte vicino nonostante il freddo e il clima umido tipico della pianura Padana. A metà giornata, Hamilton si è diretto verso i fan che avevano atteso per ore sotto la pioggia fin dalle prime ore del mattino per vederlo al volante. Indossando una giacca rossa Ferrari, ha salutato, ha fatto un gesto con il pollice in su e si è messo una mano sul cuore mentre la gente gridava il suo nome.

Sinner su Hamilton: “Strano vederlo in rosso, ma sarà grande stagione”

Il debutto di Hamilton sulla Rossa è stato salutato con curiosità anche da una delle più grandi star dello sport italiano. Dopo aver raggiunto le semifinali all’Australian Open a Melbourne, al tennista numero 1 del mondo Jannik Sinner è stato chiesto da un giornalista italiano se avesse visto qualcosa sui social media delle prime immagini di ‘sir Lewis’ a Maranello. “È ancora piuttosto strano vederlo in rosso, ma sarà una grande stagione”, ha detto Sinner che è un grande appassionato di F1, di cui è anche testimonial, ed è stato ospite al paddock in occasione dell’ultimo Gp della stagione 2024 ad Abu Dhabi.

A Fiorano in pista anche Leclerc

Nel pomeriggio, invece, sempre a Fiorano in pista è sceso l’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, atteso al definitivo salto di qualità al fianco di un pluricampione come il britannico. La F1 limita severamente i team dal testare le auto con le specifiche attuali, ma le regole sono più flessibili per le auto vecchie come la SF-23 che Hamilton ha guidato oggi. I regolamenti della F1 per il 2025 consentono al neo pilota di Maranello di guidare fino a 1.000 km in quattro giorni su vecchie auto di F1 in base alla regola dei “test delle auto precedenti”. La SF-23 è la Ferrari più recente e idonea a questo tipo di prova. I primi test pre-stagionali per le auto della nuova stagione, invece, si terranno dal 26 al 28 febbraio in Bahrein. E lì finalmente tutte le squadre inizieranno a scoprire le carte in vista di un Mondiale 2025 che si prevede più appassionante che mai. Il via della stagione è in programma poi per il 14-16 marzo a Melbourne con il Gran Premio di Australia. Mentre per vedere Hamilton sulla Ferrari in gara in Italia bisognerà attendere il 16-18 maggio con il Gp dell’Emilia Romagna ad Imola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata