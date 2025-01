Tanti i tifosi accorsi con striscioni e bandiere per dare il benvenuto al pilota britannico, che ha indossato con un casco interamente giallo

Inizia ufficialmente l’era di Lewis Hamilton in Ferrari. Questa mattina il pilota britannico è salito per la prima volta al volante della ‘rossa’ con una serie di giri sul circuito di Fiorano. Tanti i tifosi accorsi con striscioni e bandiere per dare il benvenuto all’ex pilota Mercedes, che è sceso in pista con un casco interamente giallo. Oggi è prevista una giornata di test anche per l’altro pilota del team di Maranello, Charles Leclerc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata