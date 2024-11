L'evento in programma il prossimo 18 febbraio all'arena londinese The O2

La Formula 1 ha annunciato un evento di lancio della stagione rivoluzionario al The O2 di Londra, con tutti i team, i loro piloti e i team boss, oltre al miglior intrattenimento, in vista della stagione 2025.Per la prima volta nella storia della F1, l’intera griglia di 10 team (Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull e Williams) e i loro 20 piloti e rispettivi Team Principal si riuniranno con i fan per una serata speciale per dare il benvenuto alla nuova stagione, svelare le loro livree 2025 e segnare l’inizio del 75° anniversario dello sport.

L’evento il prossimo 18 febbraio all’arena londinese The O2

Questo evento mondiale senza precedenti si terrà tra le 20.00 e le 22.00 GMT del 18 febbraio 2025 presso l’arena londinese The O2, e prenderà vita dal visionario creativo Brian Burke di BrianBurkeCreative, insieme a Stufish Entertainment Architects, DX7 Design e alla società di produzione 1826.

10 Teams, 20 Drivers, 1 Massive Launch 😍​​ Save the date for F1 75 LIVE at The O2 – 18.02.25! 🌟 Pre-Sale for @AmericanExpress Cardmembers THIS Thursday – public on-sale THIS Friday 🎟 Tickets ➡ https://t.co/NHtIo3HaiD#F1 #F175LIVE pic.twitter.com/cxgpvvSWfQ — Formula 1 (@F1) November 12, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata