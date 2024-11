Il campione del mondo della Red Bull partiva diciassettesimo in griglia

Max Verstappen vince il Gp del Brasile al termine di una gara lunghissima condizionata dalla pioggia, da un partenza abortita per un incidente nel giro di ricognizione di Lance Stroll, testa coda e colpi di scena. Scattato diciassettesimo in griglia il campione del mondo della Red Bull, protagonista di un recupero prodigioso, è stato premiato dalla strategia rimandando il più possibile la sosta ai box per il cambio gomme non appena è scesa una pioggia violenta sul circuito, e successivamente ha usufruito dell’entrata in pista della safety car che gli ha permesso di balzare nelle prime posizioni, a discapito di Norris che era già andato ai box per la sostituzione delle gomme quando era secondo.

Doppietta Alpine sul podio

Verstappen ha preceduto sul traguardo le Alpine di Esteban Ocon e di Pierre Gasly. Ai piedi del podio la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Sesto Lando Norris che vede così allungare il suo divario in classifica dall’olandese che non vinceva da 10 gare. Fuori l’altra Ferrari di Carlos Sainz, scattato dalla pit lane e uscito di posta dopo oltre metà gara.

