Scarsa visibilità e forti piogge: pole di Lando Norris

La Fia, dopo aver deciso il rinvio delle qualifiche del Gp del Brasile di Formula 1 per la scarsa visibilità e la pista resa insidiosa dalle forti piogge, ha deciso di fissare le qualifiche oggi alle mattina alle 11.30. Cambia l’orario anche della gara, che sarà anticipata alle 16.30. Se le qualifiche non dovessero svolgersi di nuovo, vista la possibilità di pioggia anche per domani, la griglia della gara potrebbe essere determinata o in base ai tempi delle libere o sui risultati della Sprint.

I risultati delle qualifiche Q1

Nelle qualifiche del Q1 del Gp del Brasile, disputate sotto la pioggia, Max Verstappen, pilota della Red Bull, ha fatto segnare il miglior tempo davanti ad Albon, Russell, Ocon, Tsunoda, Gasly, Leclerc, Perez, Piastri e Alonso. Undicesimo Sainz, e ultimo tempo utile per Lando Norris, su McLaren. Fuori a sorpresa la Mercedes di Hamilton. Eliminati anche Bearman, Colapinto, Hulkenberg e Zhou.

In Q2 fuori Verstappen e Sainz

Lando Noris è risultato il più veloce nel Q2 del Gp del Brasile. Il pilota della McLaren ha preceduto Alonso (Aston Martin) Piastri (McLaren), Lawson (RB), Albon (Williams), Leclerc (Ferrari), Ocon (Alpine), Russell (Mercedes), Stroll (Aston Martin), Tsunoda (RB). Fuori Bottas, Verstappen, Perez, Sainz e Gasly.

Pole di Lando Norris

Lando Norris conquista la pole position del Gp del Brasile, al termine di qualifiche pesantemente condizionate dalla puioggia e da cinque bandiere rosse per una lunga serie di incidenti. Il pilota della McLaren ha preceduto la Mercedes di George Russell che nell’ultimo giro scavalca la RB di Yuki Tsunoda. Quarto tempo per l’Alpine di Sebastian Ocon, a seguire l’altra RB di Liam Lawson che precede la Ferrari di Charles Leclerc, sesto. A chiudere la top ten Albon, Piastri, Alonso e Stroll. Norris si era salvato in Q1 con gomme full wet ottenendo l’ultimo tempo utile. Poi con le intermedie ha dominato le qualifiche. Il pilota della McLaren, secondo in classifica a -44 da Verstappen, può riaprire il Mondiale piloti: l’olandese infatti partirà 17°. Alle 16.30 il via al Gp.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata