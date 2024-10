Seconda vittoria consecutiva per il Cavallino Rampante

Carlos Sainz ha vinto il Gp del Messico di Formula 1 davanti alla McLaren di Lando Norris e all’altra Ferrari di Charles Leclerc. Per la scuderia di Maranello è sfumata la doppietta a pochi giri dalla fine per un errore del monegasco, finito largo e costretto a cedere la posizione al britannico. Seguono le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Limita i danni Max Verstappen, che strappa momentaneamente la prima posizione al via bruciando Sainz in partenza ma alla fine, complice una penalizzazione di 10 secondi per aver ostacolato Norris, non va oltre la sesta posizione. In ottica titolo mondiale il britannico risale a meno 46 dall’olandese, che resta saldamente al comando a 4 gare dalla fine della stagione. Completano la top ten Kevin Magnussen, settimo, Oscar Piastri, ottavo, Nico Hulkenberg, nono, e Pierre Gasly, decimo. Per la Ferrari è la seconda vittoria consecutiva, la quinta del 2024.

La Ferrari scavalca la Red Bull nel mondiale costruttori

Con la vittoria e il terzo posto odierno la scuderia di Maranello si rifà sotto nella lotta per il mondiale costruttori, scavalcando la Red Bull e accorciando a 29 punti dalla McLaren leader.

