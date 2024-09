Terza l'altra McLaren di Piastri, quinta la Ferrari di Leclerc e settimo Sainz alle spalle di Hamilton

Lando Norris ha dominato e vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 e continua a rosicchiare punti a Max Verstappen nella lotta per il Mondiale. Per il pilota inglese della McLaren è la terza vittoria stagionale.

Partito dalla pole position, Norris è rimasto al comando dall’inizio alla fine arrivando sul traguardo con oltre 20″ di vantaggio proprio sulla Red Bull dell’olandese . Terza l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri davanti alla Mercedes di George Russell. Quinto Charles Leclerc sulla Ferrari: il monegasco partito dalla nona casella in griglia ha recuperato quattro posizioni con una gara molto aggressiva. Alle sue spalle si piazzano Lewis Hamilton sull’altra Mercedes e Carlos Sainz Jr. sull’altra Rossa.

NORRIS TAKES THE TOP STEP AT THE MARINA BAY STREET CIRCUIT FOR THE FIRST TIME 🇸🇬

