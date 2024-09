Secondo Piastri, terzo Norris. Quarta l'altra Rossa di Sainz

La Ferrari torna a vincere al Gran Premio d’Italia di Formula 1 con Charles Leclerc. Secondo e terzo posto per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarto Carlos Sainz Jr. sull’altra Rossa. A sventolare la bandiera sul traguardo l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero.

Tifosi Ferrari in delirio assoluto a Monza per la vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio d’Italia, il pilota monegasco ha realizzato il bis dopo il 2019. Durante la cerimonia di premiazione, con l’Inno di Mameli, una autentica marea rossa si è riversata sotto il podio per celebrare il pilota monegasco. Leclerc visibilmente emozionato ha salutato tutti e si è rivolto più volte verso i tifosi, prima di ricevere il premio del vincitore dal presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Leclerc: “Vincere a Monza è sensazione incredibile”

“Una sensazione incredibile, credevo che la prima volta sarebbe stata unica e invece la seconda è stata speciale“, ha detto Leclerc intervistato da Nico Rosberg che lo ha definito oggi ‘il re d’Italia’. “Negli ultimi giri le mie emozioni sono state come nel 2019, guardavo la gente sugli spalti ed è incredibile. Monza e Monaco sono le gare che voglio vincere sempre, ma ovviamente io vorrei vincere tutte le gare e anche il Mondiale il prima possibile. E’ comunque speciale aver vinto le due gare più importanti dalla stagione”, ha aggiunto il pilota monegasco. “Penso che il nostro pacchetto qui a Monza abbia funzionato bene, abbiamo fatto un passo avanti ma penso che la McLaren sia ancora più forte. A Baku la pista mi piace e speriamo di poter fare qualcosa di buono”. “Tifosi siete incredibili, grazie a voi per la spinta che ci date sempre. Grazie per tutto e forza Ferrari”, ha poi detto Leclerc rivolto al pubblico parlando in italiano.

“Come mi fai sognare, come mi fai sognare…”, aveva esultato in precedenza il 26enne di Monte Carlo nel team radio subito dopo aver tagliato il traguardo. “E’ fantastico. Grazie a tutti, all’azienda, al team che ha fatto un lavoro della Madonna per arrivare a questo risultato”, ha aggiunto. “Questa è una stagione da infarto, tra alti e bassi. A casa nostra, come nel 2019. Siamo grandissimi. Grandissima strategia. Grazie, grazie, grazie”.

Sainz: “Felicissimo per vittoria Ferrari in mia ultima gara a Monza”

“Oggi abbiamo fatto tutto il possibile per vincere, sono contento perché abbiamo rischiato forte e vinto qui a Monza. Ce l’abbiamo fatta”. Così Carlos Sainz commenta la vittoria della Ferrari con Charles Leclerc a Monza. “Sicuramente la vittoria al 99% è di Leclerc, che ha fatto un lavoro incredibile. Quando si sono fermati così presto pensavo che tutti facessero la gara con due stop, io sono andato avanti un po’ di più e forse questo mi è costato il podio. Ma sono molto felice di averci provato e che la strategia con un solo pit stop abbia funzionato”, ha aggiunto il pilota spagnolo della Rossa a Sky. Per Sainz era l’ultima gara da pilota Ferrari a Monza. “È stato un piacere vivere l’ esperienza di essere pilota Ferrari a Monza, anche se oggi non sono sul podio con Charles a festeggiare sono felicissimo per tutti”, ha concluso Sainz.

Piastri: “Fa male arrivare secondo così, Leclerc azzardo giusto”

“Fa male, sono molto infastidito. Ho fatto tante cose nel modo giusto, c’erano tanti punti interrogativi sulla strategia. Era rischioso però fare una sola sosta, sono contento del mio passo ma sono deluso per il secondo posto. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa, io ho contribuito. Avevamo tutto da perdere partendo davanti, Leclerc ha giocato l’azzardo giusto”, ha affermato Piastri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata