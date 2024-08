Il pilota inglese della McLaren precede il compagno di squadra, Piastri. Quinta l'altra Rossa di Sainz

Lando Norris partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia, sul rinnovato circuito di Monza. Il pilota inglese della McLaren ha girato con il tempo di 1’19″327 e ha preceduto il compagno di squadra, l’australiano Osca Piastri staccato di +0.109. Terzo tempo per la Mercedes di George Russell staccato di +0.113, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc staccato di +0.134. Quinta l’altra Rossa di Carlos Sainz davanti alla McLaren di Lewis Hamilton. Solo settimo il campione del mondo e leader iridato Max Verstappen, al volante della Red Bull.

Verstappen, giunto a 0″695 da Norris, partirà quindi dalla quarta fila. Ottavo tempo per il messicano Sergio Perez sull’altra Red Bull a +0″735. Chiudono la top ten la Williams di Alexander Albon a +0″972 e la Haas di Nico Hulkenberg a +1″012. Per Norris è la 5/a pole della carriera in Formula 1, premiato dalla leggenda dell’Inter Javier Zanetti.

