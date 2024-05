Per il pilota della McLaren si tratta della prima vittoria in carriera

Il pilota della McLaren Lando Norris ha vinto il Gp di Miami, sesta tappa del Mondiale di F1. Il britannico ha preceduto sul traguardo il Campione del Mondo Max Verstappen della Red Bull e il ferrarista Charles Leclerc. Quarto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, quinto l’altro pilota Red Bull Sergio Perz. Sesto posto per Luis Hamilton su Mercedes. Per Norris si tratta della prima vittoria in carriera. Gara segnata da un duello iniziale tra i due ferraristi con un sorpasso di Sainz a Leclerc che ha subito recuperato la posizione e dall’ingresso della Safety car in pista dopo un contatto nel primo settore tra Sargeant (gara finita) e Magnussen.

