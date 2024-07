Il pilota della Mercedes ha fatto il giro d'onore in lacrime, sventolando la bandiera britannica. Male le Ferrari

Lewis Hamilton vince il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Il sette volte campione del mondo della Mercedes, che non chiudeva un gran premio al primo posto dall’Arabia Saudita nel 2021, ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Per il trentanovenne, futuro pilota della Ferrari, è la 104ma vittoria in carriera. Quarto Piastri, poi Sainz, Hulkenberg, Stroll, Alonso, Albon e Tsunoda. Quattordicesima l’altra ‘rossa’ di Charles Leclerc. Hamilton ha fatto il giro d’onore in lacrime sventolando la bandiera britannica. Hamilton aveva vinto il suo primo Gp in carriera nel 2007 in Canada, 17 anni fa. Sceso dalla macchina, il britannico ha attraversato la pista ed è andato a raccogliere gli applausi del pubblico di Silverstone. Lacrime anche dell’ingegnere di pista Peter Bonnington. Max Verstappen tagliato il traguardo si è affiancato al rivale dopo la bandiera a scacchi per fare i complimenti al campione britannico.

