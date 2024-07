Verstappen in seconda fila

Prima fila tutta Mercedes per il Gp della Gran Bretagna. George Russell conquista la pole davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, che non si piazzava in prima fila dal Gp di Ungheria del 2023. Terzo un altro britannico, Lando Norris, con la McLaren che scatterà in seconda fila accanto alla Red Bulla di Max Verstappen. A chiudere al top ten Piastri, Hulkenberg, Sainz, Stroll, Albon e Alonso.

