Leclerc: "Sono arrabbiato, oggi non eravamo veloci"

George Russell conquista la pole position al Gp di Montreal di Formula Uno. Il pilota britannico della Mercedes ha fatto segnare lo stesso tempo (1’12″000) di Max Verstappen (Red Bull) ma ha realizzato il crono in precedenza e dunque scatterà primo in griglia. Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri che precedono Ricciardo, Hamilton scatterà settimo in griglia. Eliminate le due Ferrari in Q2: Leclerc scatterà 11°, Sainz è 12°. L’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, partirà solo 16°.

Leclerc: “Sono arrabbiato, oggi non eravamo veloci”

“Sono abbastanza inc…, oggi semplicemente non eravamo veloci. O meglio, non avevamo grip e non sappiamo il perché. Ogni volta che scendevamo in pista eravamo tra l’8° e il 12° tempo. Dobbiamo capire il perché”. Così a Sky Sport, Charles Leclerc, dopo le qualifiche del Gp del canada dove le due Ferrari non hanno superato il Q2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata