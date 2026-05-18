Famiglia nel bosco, l’avvocato Pillon: “Domani in visita alla casa-famiglia di Vasto”

Si aggiunge un altro, piccolo capitolo alla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Il nuovo legale dei coniugi Trevallion, Simone Pillon, ha annunciato che domattina alle 11 si recherà in visita alla casa-famiglia di Vasto. “Alle 15 rilascerò una breve dichiarazione presso la nuova abitazione dei Trevallion, messa a disposizione dal comune di Palmoli”, ha specificato l’avvocato, che si batte per il ricongiungimento dei 3 figli della coppia, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8.

Ai genitori è stata sospesa la responsabilità genitoriale dal novembre scorso, con ordinanza del Tribunale per i minori dell’Aquila. La coppia sta combattendo per ottenere il ricongiungimento. “Mercoledì incontrerò gli operatori del servizio sociale e altri soggetti istituzionali coinvolti – ha concluso il legale della coppia anglo-australiana – L’obbiettivo è sempre quello di creare le condizioni per un dialogo leale nell’interesse dei minori”.