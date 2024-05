Il ministro degli Esteri durante la cerimonia a 30 anni dalla morte dei due piloti

“Voi tutti siete venuti a ricordare 2 grandi campioni. Avete fatto bene, probabilmente a 30 anni di distanza, quello che loro ispiravano nei vostri cuori, nelle vostre menti, continuano ad ispirarlo ancora oggi, quindi vuol dire che non erano personaggi effimeri, non erano personaggi che passavano nella storia dello sport, ma sono personaggi che sono rimasti non solo nella storia dello sport, ma anche nella storia, per quello che hanno rappresentato”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alle commemorazioni per il 30esimo anno dalla scomparsa del campione di Formula Uno Ayrton Senna all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, ricordando anche Roland Ratzenberger. Alla commemorazione partecipano anche il ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira, e il ministro degli Affari Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg. “L’Italia, l’Europa, il mondo, hanno bisogno di uomini così”, ha affermato Tajani.

