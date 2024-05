La cerimonia in memoria dei due piloti scomparsi 30 anni fa

È scattato allo scoccare delle 14:17, ora del tragico incidente in cui il 1 maggio 1994 perse la vita Ayrton Senna, il minuto di silenzio in memoria del pilota brasiliano alla curva del Tamburello dell’autodromo di Imola, nel punto esatto della pista in cui trent’anni fa ebbe luogo la tragedia. Oltre a Senna, a perdere la vita in quel weekend anche l’austriaco Roland Ratzenberger, la cui vettura andò a sbattere a 314,9 km/h contro il muro esterno della curva ‘Tosa’ intitolata a Gilles Villeneuve sabato 30 aprile. Diverse le autorità presenti alle celebrazioni: il vice presidente del consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, la ministra dell’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira, il ministro degli Affari Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il Ceo di Formula One, Stefano Domenicali e il Presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi. I presenti hanno anche deposto una corona di fiori sul luogo dell’incidente per ricordare Senna.

