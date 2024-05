L'ingegnere del team campione del mondo, tra i più apprezzati del Mondiale, lascerà il team di Milton Keynes a fine stagione: "Tempo di nuove sfide"

Ora è ufficiale: Adrian Newey lascerà la Red Bull nel 2025. Lo ha annunciato la casa automobilistica in una nota precisando che “il Chief Technical Officer Adrian Newey lascerà la Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025”. Il progettista, precisa la scuderia, “si ritirerà dal design della Formula Uno per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissima RB17″ e “rimarrà coinvolto e impegnato in questo entusiasmante progetto fino al suo completamento”.

“Fin da quando ero un ragazzino, desideravo essere un progettista di auto veloci. Il mio sogno era diventare un ingegnere in Formula 1 e ho avuto la fortuna di realizzarlo. Per quasi due decenni è stato per me un grande onore aver giocato un ruolo chiave nella Red Bull, la crescita nel mondo delle corse da nuova arrivata a squadra vincitrice di numerosi titoli. Tuttavia, ritengo che questo sia il momento opportuno per consegnare quel testimone ad altri e cercare nuove sfide per me stesso“, ha commentato Newey.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata