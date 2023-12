Le immagini in soggettiva pubblicata sul suo account Instagram

Vacanze all’insegna dell’adrenalina per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 si è buttato con il paracadute riprendendo la sua impresa. Le immagini in soggettiva che il pilota inglese ha pubblicato sul suo profilo Instagram sono spettacolari. Per Hamilton queste vacanze sono un modo di caricare le pile dopo una stagione che non è andata sicuramente secondo le sue aspettative: ha chiuso il Mondiale al terzo posto senza però aver conquistato vittorie e con soli sei podi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata