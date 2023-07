12esimo successo di fila per la Red Bull. Secondo posto per Norris. Leclerc è settimo davanti a Sainz

Continua anche in Ungheria il dominio di Max Verstappen e della Red Bull. Il fenomeno olandese ha conquistato in scioltezza il settimo successo di fila mentre per la scuderia austriaca è addirittura il 12esimo consecutivo, nuovo record assoluto. Alle spalle del leader del Mondiale si è piazzata la McLaren di Lando Norris. Sul podio l’altra Red Bull di Sergio Perez. Quarto Lewis Hamilton, a seguire Piastri e Russell. Settima la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz. A chiudere la top ten Alonso e Stroll.

